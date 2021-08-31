30 Ağustos MasterChef Türkiye Düellosunun detayları! MasterChef Türkiye 30 Ağustos Kaptan Kim Oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de dün akşam kaptanlık için nefes nefese mücadele verildi. AcunMedya 'nın ekranlara kilitleyen programı MasterChef Türkiye 2021 de 30 Ağustos Pazartesi akşamında en iyi ve lezzetli yemeği hazırlayıp kaptanlık oyununu kim kazandı? Tv8 ekranının gözde programı MasterChef te 30 ağustos Pazartesi akşamının tüm detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye 2021'de dün akşam kaptanlık için yarışıldı. Tv8 ekranlarında 30 Ağustos Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te en iyi yemeği hazırlayarak kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, kırmızı takımın kaptanı olarak Emre’yi seçti. 8'er yarışmacının kırmızı ve mavi takımlara seçildiği yarışmada, kaptanlar düellosunu rakibinden daha başarılı falafel yapan Tahsin kazandı.

Başaralı performansı sonucu Tahsin, kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı olan Tahsin kırmızı takımın kaptanlığına Emre'yi getirdi

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KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?



MasterChef Türkiye 2021'de yarışmacılar haftanın ilk günü kaptanlık için mücadele verdi. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan tantuni yemeğini yapmasını istedi. 40 dakikalık süre zarfında yemeklerin tadına bakan şefler diğer şeflere tatmalarını istediği yarışmacıların tabaklarını söyledi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİ BAŞTAN KURULDU



MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. Tahsin ve Emre'nin kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

KIRMIZI TAKIM: Emre, Sergen, Hamza, Safanur, Fatma, Burcu, Mert, İbrahim

MAVİ TAKIM: Tahsin, Eren, Hasan, Dilara, Şükrü, Mustafa, Milhan, Tunahan