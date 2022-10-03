3 Ekim Pazartesi 2022 Tv Yayın Akışı
Hafta içinin gelmesi ile televizyon programlarının yoğun yayın akışı devam ediyor. İzleyiciler 3 Ekim Tv yayın akışında neler olduğunu merak ediyor.
Hafta içinin gelmesi ile televizyon programlarının yoğun yayın akışı devam ediyor. İzleyiciler 3 Ekim Tv yayın akışında neler olduğunu merak ediyor.
3 Ekim Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Elisium
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
3 Ekim Pazar Kanal D Yayın Akışı
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
3 Ekim Pazar Star TV Yayın Akışı
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Sana
22:30 Vizontele
3 Ekim Pazar FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14:30 Yasak Elma
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
3 Ekim Pazar TRT1 Yayın Akışı
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
3 Ekim Pazar TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz
15:15 Sinema
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
3 Ekim Pazar SHOW TV Yayın Akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
16:30 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
23:45 Yalancı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Erzurumspor
|5
|3
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1