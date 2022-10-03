3 Ekim Pazartesi 2022 Tv Yayın Akışı

Hafta içinin gelmesi ile televizyon programlarının yoğun yayın akışı devam ediyor. İzleyiciler 3 Ekim Tv yayın akışında neler olduğunu merak ediyor.

3 Ekim Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Elisium

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

3 Ekim Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

3 Ekim Pazar Star TV Yayın Akışı

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Hayat Sevince Güzel

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Benzemez Kimse Sana

22:30 Vizontele

3 Ekim Pazar FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:30 Yasak Elma

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

3 Ekim Pazar TRT1 Yayın Akışı

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

14:00 Dünya Hali (Altyazılı)

15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

3 Ekim Pazar TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz

15:15 Sinema

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

3 Ekim Pazar SHOW TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan Geliyor

16:30 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

23:45 Yalancı