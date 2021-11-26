26 Kasım TV yayın akışı 26 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var? 26 Kasım hangi diziler var?

26 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 26 Kasım TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 26 Kasım hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 26 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 26 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 26.11.2021, 09:15 26.11.2021, 09:19
26 Kasım TV yayın akışı 26 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var? 26 Kasım hangi diziler var?

26 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 26 Kasım TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 26 Kasım hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 26 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 26 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

26 Kasım Cuma ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (1. bölüm)

23:15 Bir Zamanlar Çukurova (114. bölüm)

26 Kasım Cuma Kanal D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

26 Kasım Cuma Star Tv Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

26 Kasım Cuma FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

26 Kasım Cuma TRT 1 Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

26 Kasım Cuma TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

26 Kasım Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

23:45 Üç Kuruş

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parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 14 32
2. Hekimoğlu Trabzon 14 32
3. Sivas Belediyespor 14 30
4. Çorum FK 14 27
5. Bodrumspor 14 26
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 14 25
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 14 24
8. Ankaraspor 14 22
9. Afjet Afyonspor 14 22
10. Somaspor 14 22
11. Serik Belediyespor 14 20
12. Etimesgut Belediyespor 14 19
13. İnegölspor 14 18
14. Diyarbekirspor 14 15
15. Turgutluspor 14 14
16. Sarıyer 14 12
17. Ergene Velimeşespor 14 11
18. Adıyaman FK 14 7
19. Niğde Anadolu FK 14 5
20. Kahramanmaraşspor 14 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
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8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
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11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
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17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
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20. Newcastle 12 6