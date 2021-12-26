26 Aralık Tv yayın akışı Fox tv, Atv, Kanal D, Trt 1, Star tv,Tv 8, Show tv yayın akışı
Keyifli vakit geçirmek isteyenler Tv kanallarının yayın akışını da merak ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber ailece izlenebilecek diziler ve programlar araştırılıyor. 26 Aralık Tv yayın akışında neler var? Tv kanallarında hangi diziler, hangi programlar var?
Keyifli vakit geçirmek isteyenler Tv kanallarının yayın akışını da merak ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber ailece izlenebilecek diziler ve programlar araştırılıyor. 26 Aralık Tv yayın akışında neler var? Tv kanallarında hangi diziler, hangi programlar var?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kuruluş Osman
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Çılgın Sürücü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:10 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çember. Karanlığın Gözleri
22:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Çizgi Film Kuşağı
08:00 Annemizi Saklarken
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
23:30 Dedemin Fişi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mahkum
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mahkum
23:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:55 3'Te 3
01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
04:10 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:15 Bizim Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Turgutluspor
|19
|22
|14. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Hatayspor
|19
|32
|5. Fenerbahçe
|18
|29
|6. Adana Demirspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Galatasaray
|19
|27
|9. Alanyaspor
|18
|27
|10. Sivasspor
|18
|26
|11. Karagümrük
|18
|26
|12. Gaziantep FK
|18
|25
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|20. Göztepe
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10