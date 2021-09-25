Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık. 25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?

25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show Tv, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Dumbo

12:10 Kalp Yarası

15:30 İkimizin Sırrı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Titanik

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Çizgi Film Kuşağı

10:15 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ada Masalı

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

13:00 Aşk Mantık İntikam

14:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

00:15 Uzak Şehrin Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:20 Yeşil Deniz

10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

03:55 Yıldızların Yolu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yalancı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle