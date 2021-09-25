25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık. 25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
Sevilen ve çok büyük ilgi gören dizilerin başlaması ile birlikte televizyon izleyicilerin heyecanları daha da arttı. Milyonlarca televizyon izleyicilerinin en merak ettiği "Bugün hangi diziler var?" sorusudur. Bugün TV'de neler olduğunu sizler için araştırdık. 25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show Tv, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Dumbo
12:10 Kalp Yarası
15:30 İkimizin Sırrı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Titanik
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Baht Oyunu
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:45 Çizgi Film Kuşağı
10:15 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ada Masalı
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
14:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
00:15 Uzak Şehrin Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Muhteşem Kraliçe
08:20 Yeşil Deniz
10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"
13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
03:55 Yıldızların Yolu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İçimizden Biri
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0