22 Eylül Yayın Akışı TRT 1 / Dünya Hali TRT 1'de

Türkiye'nin popüler kanalı Trt 1'in yayın akışında neler var? Bugün hangi program ve diziler yayınlanacak? İşte Trt 1'in bugünkü yayın akışı listesi..

TRT 1 YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:35 Tövbeler Olsun

09:45 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali

21:30 Masumlar Apartmanı

23:55 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

02:55 Kalk Gidelim

04:50 Yıldızların Yolu