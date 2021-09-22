22 Eylül Yayın Akışı TLC / Rüya Gibi Evler TLC'de

Enteresan ve inanılmaz zengin içerileriyle dikkat çeken TLC tv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Aşırı eğleneceğiniz programlar bu kanalda! Mimari, dekorasyon, tıp, psikoloji, hastalıklar, değişik meslek grupları, rafine zevkler gibi çok farklı ve dolu programlarıyla sizlerle olacak. TLC'nin 22 Eylül gününe ait yayın listesini sizler için hazırladık. İşte detaylar..

TLC YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:00 Kumsalda Kelepir Avı

07:00 Hawaii’de Hayat

08:00 Güneşli Evler

09:00 Rüya Gibi Evler

10:00 Bu Nasıl Restoran

11:00 Pasta Savaşları

12:00 Eşya Fabrikası

13:00 Ağır Yaşamlar

15:00 Bit Pazarı Harikaları

16:00 Pastacılar Kralı

17:00 Bit Pazarı Harikaları

17:30 Emlakçı Kardeşler: Yuvamız

18:30 Ya Sev Ya Sat

19:30 Güneşli Evler

20:30 10 Günde 10 Yıl Genç

21:30 Gizemli Teşhis

22:30 Acil Servis Hikayeleri

23:30 Kötülük Peşinde

24:30 Kötülük Yanıbaşımda

kaynak:tlc