22 Eylül Yayın Akışı TLC / Rüya Gibi Evler TLC'de
Enteresan ve inanılmaz zengin içerileriyle dikkat çeken TLC tv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Aşırı eğleneceğiniz programlar bu kanalda! Mimari, dekorasyon, tıp, psikoloji, hastalıklar, değişik meslek grupları, rafine zevkler gibi çok farklı ve dolu programlarıyla sizlerle olacak. TLC'nin 22 Eylül gününe ait yayın listesini sizler için hazırladık. İşte detaylar..
Enteresan ve inanılmaz zengin içerileriyle dikkat çeken TLC tv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Aşırı eğleneceğiniz programlar bu kanalda! Mimari, dekorasyon, tıp, psikoloji, hastalıklar, değişik meslek grupları, rafine zevkler gibi çok farklı ve dolu programlarıyla sizlerle olacak. TLC'nin 22 Eylül gününe ait yayın listesini sizler için hazırladık. İşte detaylar..
TLC YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
06:00 Kumsalda Kelepir Avı
07:00 Hawaii’de Hayat
08:00 Güneşli Evler
09:00 Rüya Gibi Evler
10:00 Bu Nasıl Restoran
11:00 Pasta Savaşları
12:00 Eşya Fabrikası
13:00 Ağır Yaşamlar
16:00 Pastacılar Kralı
17:00 Bit Pazarı Harikaları
17:30 Emlakçı Kardeşler: Yuvamız
18:30 Ya Sev Ya Sat
19:30 Güneşli Evler
20:30 10 Günde 10 Yıl Genç
21:30 Gizemli Teşhis
22:30 Acil Servis Hikayeleri
23:30 Kötülük Peşinde
24:30 Kötülük Yanıbaşımda
kaynak:tlc
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|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0