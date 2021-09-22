22 Eylül Yayın Akışı Star Tv / Olanlar Oldu Star Tv'de

Türkiye'nin popüler ve sevilen kanallarından olan Star tv'nin yayın akışı listesinde neler var? Bugün Star tv ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. İşte Star tv'nin yayın akışı listesi..

Sinema - TV 22.09.2021, 09:41 22.09.2021, 13:29
22 Eylül Yayın Akışı Star Tv / Olanlar Oldu Star Tv'de

Türkiye'nin popüler ve sevilen kanallarından olan Star tv'nin yayın akışı listesinde neler var? Bugün Star tv ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. İşte Star tv'nin yayın akışı listesi..

STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Sarap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

22:30 Olanlar Oldu (Tekrar)

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:40 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

kaynak:star

#olanlar oldu #Star Tv
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az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0