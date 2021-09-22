22 Eylül Yayın Akışı Star Tv / Olanlar Oldu Star Tv'de
Türkiye'nin popüler ve sevilen kanallarından olan Star tv'nin yayın akışı listesinde neler var? Bugün Star tv ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. İşte Star tv'nin yayın akışı listesi..
Türkiye'nin popüler ve sevilen kanallarından olan Star tv'nin yayın akışı listesinde neler var? Bugün Star tv ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. İşte Star tv'nin yayın akışı listesi..
STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Sarap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
20:00 Olanlar Oldu
22:30 Olanlar Oldu (Tekrar)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:40 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
kaynak:star
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0