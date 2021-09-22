22 Eylül Yayın Akışı Star Tv / Olanlar Oldu Star Tv'de

Türkiye'nin popüler ve sevilen kanallarından olan Star tv'nin yayın akışı listesinde neler var? Bugün Star tv ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. İşte Star tv'nin yayın akışı listesi..

STAR TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Sarap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

22:30 Olanlar Oldu (Tekrar)

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:40 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

kaynak:star