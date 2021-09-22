22 Eylül Yayın Akışı Show Tv / Yalancı Show Tv'de

Türkiye'nin en popüler kanallarından olan Show tv'nin günlük yayın akışı listesinde neler var? 22 Eylül Show Tv ekranlarında hangi diziler ve hangi programlar yayınlanacak? İşte yayın akışı listesi..

SHOW TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Üçkağıtçı

00:30 İçimizden Biri

03:00 Üçkağıtçı

04:30 Yeni Gelin

kaynak:showtv