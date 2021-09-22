22 Eylül Yayın Akışı Kanal D / Yargı Bu Akşam Kanal D'de

Türkiye'nin en sevilen kanallarından Kanal D'nin bugünkü günlük yayın yayın akışında hangi programlar ve hangi diziler yayınlanacak. Sizler için listeledik.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelinim Mutfakta

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

22:45 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı

01:15 Yargı

03:15 Kırık Hayatlar

04:00 Ece Üner ile Susma

kaynak:kanald