22 Eylül Yayın Akışı Atv / Cinayet Süsü Tv'de İlk Atv'de

Türkiye'nin en sevilen kanallarında atv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Atv'nin bugünkü yayın akışı listesinde hangi diziler ve programlar var? İşte atv'nin yayın akışı listesi..

ATV TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:00 Akıncı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Cinayet Süsü TV’de ilk- Yerli Sinema

22:10 İkimizin Sırrı

00:55 Kardeşlerim

03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

kaynak:atv