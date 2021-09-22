22 Eylül Yayın Akışı Atv / Cinayet Süsü Tv'de İlk Atv'de
Türkiye'nin en sevilen kanallarında atv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Atv'nin bugünkü yayın akışı listesinde hangi diziler ve programlar var? İşte atv'nin yayın akışı listesi..
Türkiye'nin en sevilen kanallarında atv'nin bugünkü yayın akışında neler var? Atv'nin bugünkü yayın akışı listesinde hangi diziler ve programlar var? İşte atv'nin yayın akışı listesi..
ATV TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
06:00 Akıncı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:20 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Cinayet Süsü TV’de ilk- Yerli Sinema
22:10 İkimizin Sırrı
00:55 Kardeşlerim
03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
kaynak:atv
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0