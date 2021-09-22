22 Eylül Tv8 Yayın Akışı / MasterChef Türkiye Yeni Bölümü İle Tv8'de

Türkiye'nin popüler tv kanallarından biri olan Tv8 ekranlarında bu akşam neler var? 22 Eylül Tv8 yayın akışında hangi diziler, filmler, programlar, yarışmalar olacak. İşte Tv8 kanalının günlük yayın akışı listesi..

TV8 YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Program

04:00 Dizi

kaynak:tv8