22 Eylül Fox Tv Yayın Akışı / Uzak Şehrin Masalı Fox'da

Türkiye'nin en popüler ve sevilen kanallarından olan Fox tv ekranlarında yayınlacak diziler, filmler ve programlar neler? 22 Eylül Fox Tv yayın akışında neler var? İşte sizin için hazırladığımız yayın akışı listesi..

FOX TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22:45 Uzak Şehrin Masalı

01:30 Yasak Elma

03:45 Çiçero

05:45 Son Yaz

kaynak:fox