21 Eylül Yayın Akışı Trt 1 / Masumlar Apartmanı Yeni Bölümü ile Trt 1'de

Trt 1 günlük yayın akışında neler var? Trt 1'in yayın akışında hangi diziler ve programlar olacak? Trt 1 ekranlarının 21 Eylül Salı tarihli yayın akışını sizlerle paylaşıyoruz. Trt 1' in yayın akışını merak eden izleyiciler takipte kalın. İşte günlük yayın akışı listesi şu şekilde..

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Töbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

23:25 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

02:30 Yıldızların Yolu

03:25 Seksenler

kaynak:trt1