21 Eylül Yayın Akışı Star tv / Ada Masalı Yeni Bölümüyle Star'da

Star tv günlük yayın akışında neler var? Türkiye'nin popüler olan kanallarından Star tv ekranlarında hangi program ve hangi diziler olacak? Ekran başında olan izleyicilerimiz için bugünün yayın akışı listesi şu şekilde;

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:10 Güzel Köylü

04:30 Kiralık Aşk

kaynak:startv