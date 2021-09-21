21 Eylül Yayın Akışı Show Tv / Bir Başka Güzel Yeni Bölümüyle Show Tv'de

Türkiye'nin sevilen ve en popüler kanallarından olan Show tv ekranlarında bugün hangi programlar hangi diziler ve hangi filmler yayınlanacak? Siz ekran başında merakla bekleyen izleyicilerimiz için 21 Eylül Salı günü Show Tv'nin yayın akışını sizler için hazırladık. İşte detaylar..

Sinema - TV 21.09.2021, 09:28
21 Eylül Yayın Akışı Show Tv / Bir Başka Güzel Yeni Bölümüyle Show Tv'de

Türkiye'nin sevilen ve en popüler kanallarından olan Show tv ekranlarında bugün hangi programlar hangi diziler ve hangi filmler yayınlanacak? Siz ekran başında merakla bekleyen izleyicilerimiz için 21 Eylül Salı günü Show Tv'nin yayın akışını sizler için hazırladık. İşte detaylar..

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

22:45 Güldür Güldür Show

00:30 Cebimdeki Yabancı

02:15 Yalancı

04:15 Bir Başka Güzel

 kaynak:showtv

#show #bir başka güzel
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Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:23
Güneş 05:45
Öğle 12:05
İkindi 15:32
Akşam 18:15
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman 1954 Spor 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0