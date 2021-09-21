21 Eylül Yayın Akışı Show Tv / Bir Başka Güzel Yeni Bölümüyle Show Tv'de

Türkiye'nin sevilen ve en popüler kanallarından olan Show tv ekranlarında bugün hangi programlar hangi diziler ve hangi filmler yayınlanacak? Siz ekran başında merakla bekleyen izleyicilerimiz için 21 Eylül Salı günü Show Tv'nin yayın akışını sizler için hazırladık. İşte detaylar..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

22:45 Güldür Güldür Show

00:30 Cebimdeki Yabancı

02:15 Yalancı

04:15 Bir Başka Güzel

kaynak:showtv