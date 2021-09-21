21 Eylül Yayın Akışı Kanal D / Baht Oyunu Kanal D'de

Türkiye'nin sevilen kanallarından Kanal D'nin yayın akşında neler var? Hangi diziler ve programlar yayınlanacak. Bugün Baht Oyunu ana haber bülteninde hemen sonra sizlerle. İşte 21 Eylül Salı günü Kanal D'nin yayın akışı listesi..

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Camdaki Kız

03:15 Kırık Hayatlar

04:00 Ece Üner ile Susma

kaynak:kanald