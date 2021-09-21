21 Eylül Yayın Akışı Kanal D / Baht Oyunu Kanal D'de

Türkiye'nin sevilen kanallarından Kanal D'nin yayın akşında neler var? Hangi diziler ve programlar yayınlanacak. Bugün Baht Oyunu ana haber bülteninde hemen sonra sizlerle. İşte 21 Eylül Salı günü Kanal D'nin yayın akışı listesi..

Sinema - TV 21.09.2021, 09:17
21 Eylül Yayın Akışı Kanal D / Baht Oyunu Kanal D'de

Türkiye'nin sevilen kanallarından Kanal D'nin yayın akşında neler var? Hangi diziler ve programlar yayınlanacak. Bugün Baht Oyunu ana haber bülteninde hemen sonra sizlerle. İşte 21 Eylül Salı günü Kanal D'nin yayın akışı listesi..

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Camdaki Kız

03:15 Kırık Hayatlar

04:00 Ece Üner ile Susma 

kaynak:kanald

#kanal D #baht oyunu
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21°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:23
Güneş 05:45
Öğle 12:05
İkindi 15:32
Akşam 18:15
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman 1954 Spor 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0