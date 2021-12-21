21 Aralık Salı TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

21 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 21 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 21 Aralık Salı hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

21 Aralık Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

21 Aralık Salı Kanal D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

21 Aralık Salı Star Tv Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kasırgada Vurgun

21 Aralık Salı FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

21 Aralık Salı TRT 1 Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

21 Aralık Salı TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

21 Aralık Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür SHOW