21 Aralık Salı TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
21 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 21 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 21 Aralık Salı hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
21 Aralık Salı 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 21 Aralık Salı TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 21 Aralık Salı hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
21 Aralık Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
21 Aralık Salı Kanal D Yayın Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
21 Aralık Salı Star Tv Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Kasırgada Vurgun
21 Aralık Salı FOX TV Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
21 Aralık Salı TRT 1 Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
21 Aralık Salı TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
21 Aralık Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10