2022 Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor herkes ağzı açık izliyordu. Peki Survivor artık başlamayacak mı şimdi kafalarda bu soru işareti takıldı. Survivor söylentileri devam ediyor yeni yarışmacı kadrosuda merak ediliyor. Şimdi gözler Survivor'ın ne zaman başlayacağında hangi yarışmacılar tekrar katılacak. Yeni yarışmacılar gelecek mi?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2022 senesinde All Star konseptinde gerçekleşecek. Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına dair Acun Ilıcalı bir tarih açıklamadı. Survivor geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.