2022 Survivor gönüllüler yarışmacıları isim listesi

Survivor yarışması kaldığı yerden devam edecek . Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olacak yarışmanın gönüllüler takımı merak ediliyor. Peki Survivor gönüllüler isim listesinde kimler var?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı