20 Eylül Yayın Akışı Star Tv / Öldür Beni Sevgilim Star'da

Bugün Star tv ekranlarında neler var? Star tv'nin bugünkü yayın akışı nasıl ilerleyecek? En sevilen program ve diziler ekranlarınızda olacak. Star tv'nin yayın akışı listesi sizler için düzenlendi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Öldür Beni Sevgilim

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Star Market

05:00 Kiralık Aşk

kaynak:star