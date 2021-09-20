20 Eylül Yayın Akışı Show Tv / Yalancı'nın Yeni Bölümü Show Tv'de

Show tv yayın akışında neler var? Bugün Show tv ekranlarında hangi programlar ve hangi diziler yayınlanacak? Show tv'nin günlük yayın akışı sizler için listelendi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

00:30 İçimizden Biri

03:00 Yalancı

kaynak:showtv