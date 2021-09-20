20 Eylül Yayın Akışı Kanal D / Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Kanal D' nin günlük yayın akışında neler var? Bugün hangi programlar ve diziler yayınlanacak? Kanal D günlük akışı, liste halinde saatleriyle sizler için hazırlandı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Sihirli Annem ‘Dizi’ (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar (Dizi)

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

19:00 Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Camdaki Kız ‘Dizi’ (Tekrar)

01:30 Kırık Hayatlar ‘Dizi’ (Tekrar)

03:00 Yargı ‘Dizi’ (Tekrar)

05:00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

kaynak:kanald