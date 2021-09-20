20 Eylül Yayın Akışı Fox Tv / Yasak Elma Yeni Bölümü ile Fox'ta

Türkiye'nin en sevilen kanallarından Fox Tv'nin bugün kü yayın akışı nasıl olacak? Bugünkü yayın akışında saatler değişti mi? Fox tv'nin yayın akışı listesi sizler için düzenlendi.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Uzak Şehrin Masalı

02:15 Fulya İle Umudun Olsun

04:45 Kefaret

06:00 Son Yaz

kaynak:fox