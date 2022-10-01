2 Ekim 2022 Pazar Tv Yayın Akışı

Hafta sonunun gelmesi ile hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerin gözü Tv kanallarında. Peki 2 Ekim Pazar Tv yayın akışında neler var?

ATV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Hızlı Ayaklar

12:25 Aldatmak

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

KANAL D 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Duy Beni

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:20 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi

FOX TV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:15 Bir Peri Masalı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

TRT 1 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Kalk Gidelim

09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 3'Te 3

14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

TV8 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Sinema

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 2 Ekim 2022 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Neşeli Günler

Kanal 7 2 Ekim 2022 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)

07:45 Elif

09:00 Film

09:50 Muhabbet Kapısı

11:45 Başkent Kulisi

12:50 Film

14:40 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

15:40 Gezelim.com

16:00 Düşman Başına

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

21:00 Sakarya Fırat

23:15 Bir Garip Aşk

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