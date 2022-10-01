2 Ekim 2022 Pazar Tv Yayın Akışı
Hafta sonunun gelmesi ile hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerin gözü Tv kanallarında. Peki 2 Ekim Pazar Tv yayın akışında neler var?
Hafta sonunun gelmesi ile hafta sonunu evde geçirmek isteyenlerin gözü Tv kanallarında. Peki 2 Ekim Pazar Tv yayın akışında neler var?
ATV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Hızlı Ayaklar
12:25 Aldatmak
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
KANAL D 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
08:30 Duy Beni
11:00 Tüiin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:20 Yerli dizi tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Dizi
FOX TV 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
16:15 Bir Peri Masalı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
TRT 1 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Kalk Gidelim
09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 3'Te 3
14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TV8 2 Ekim 2022 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:45 Türkiye'nin Doktorları
10:00 10 Yaş Genç
10:45 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Sinema
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 2 Ekim 2022 Pazar yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
15:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Neşeli Günler
Kanal 7 2 Ekim 2022 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)
07:45 Elif
09:00 Film
09:50 Muhabbet Kapısı
11:45 Başkent Kulisi
12:50 Film
14:40 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
15:40 Gezelim.com
16:00 Düşman Başına
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
21:00 Sakarya Fırat
23:15 Bir Garip Aşk
MYNET
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