2 Aralık perşembe 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 2 Aralık perşembe TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 2 Aralık perşembe hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 2 Aralık perşembe 2021 hangi diziler var? Saat kaçta? 2 Aralık perşembe TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

2 Aralık Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

2 Aralık Perşembe Kanal D Yayın Akışı

07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

2 Aralık Perşembe Star TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

2 Aralık Perşembe Fox TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Misafir

23:30 Aşk Mantık İntikam

2 Aralık Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

05:55 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Beni Böyle Sev

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

2 Aralık Perşembe Show TV Yayın Akışı

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show