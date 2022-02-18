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19 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?

Sinema - TV 18.02.2022, 17:43 18.02.2022, 17:43
19 Şubat Cumartesi 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki 6 şubat pazar televizyonda neler var?

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişanla Gülümse Hayata
11:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber ( Canlı) 19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Final)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz

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Namaz Vakti 18 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 24 52
2. 1461 Trabzon FK 24 52
3. Sivas Belediyespor 24 45
4. Bodrumspor 24 44
5. Çorum FK 24 43
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 24 43
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 24 42
8. Somaspor 24 41
9. Afjet Afyonspor 24 38
10. Ankaraspor 24 35
11. İnegölspor 24 31
12. Serik Belediyespor 24 30
13. Etimesgut Belediyespor 24 29
14. Diyarbekirspor 24 28
15. Adıyaman FK 24 28
16. Sarıyer 24 23
17. Turgutluspor 24 23
18. Ergene Velimeşespor 24 18
19. Kahramanmaraşspor 24 13
20. Niğde Anadolu FK 24 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14