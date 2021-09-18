18 Eylül TRT 1 Yayın Akışı / Gönül Dağı TRT 1'de
Türkiye'nin en eski ve sevilen kanallarından Trt 1'in bugünkü yayın akışını sizlerle paylaşıyoruz. Sabah erken saatlerde Yeşil Deniz ile yayın başlayıp, akşam ana haber bülteninden sonra Gönül Dağ'ı ile yayına devam edecek.
Sinema - TV 18.09.2021, 12:31 18.09.2021, 12:32
23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0