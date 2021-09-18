18 Eylül TRT 1 Yayın Akışı / Gönül Dağı TRT 1'de

Türkiye'nin en eski ve sevilen kanallarından Trt 1'in bugünkü yayın akışını sizlerle paylaşıyoruz. Sabah erken saatlerde Yeşil Deniz ile yayın başlayıp, akşam ana haber bülteninden sonra Gönül Dağ'ı ile yayına devam edecek.

Sinema - TV 18.09.2021, 12:31 18.09.2021, 12:32
18 Eylül TRT 1 Yayın Akışı / Gönül Dağı TRT 1'de

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞ

07:00 Yeşil Deniz

09:35 Yedi Numara

10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"

12:35 Yerli Dizi

15:50 Masumlar Apartmanı 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağ

00:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

kaynak:trt1

#TRT
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23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0