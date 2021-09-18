18 Eylül Show Tv Yayın Akışı / Yalancı Dizisi Show Tv'de

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Show Tv'nin yayın bugünkü yayın akışına gelin beraber bakalım. Sabah erken saatlerde Yeni Gelin ile açılış yapan Show Tv kanalı, ana haber bülteninden itibaren Yalancı ile karşınızda olacak.

Sinema - TV 18.09.2021, 12:09
18 Eylül Show Tv Yayın Akışı / Yalancı Dizisi Show Tv'de

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

 kaynak:showtv

#Show Tv
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23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0