18 Eylül Show Tv Yayın Akışı / Yalancı Dizisi Show Tv'de
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Show Tv'nin yayın bugünkü yayın akışına gelin beraber bakalım. Sabah erken saatlerde Yeni Gelin ile açılış yapan Show Tv kanalı, ana haber bülteninden itibaren Yalancı ile karşınızda olacak.
Sinema - TV 18.09.2021, 12:09
23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0