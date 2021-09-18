18 Eylül Fox Tv Yayın Akışı / Son Yaz Dizisi Yeni Sezonuyla Ekranlara Geliyor

Türkiye'nin en iyi izlenen kanallarından olan Fox Tv, bugünkü yayın listesiyle karşısınızda. Sabah erken saatlerde Çalar Saat programıyla açılış yapan Fox Tv kanalı ana haber bülteninden hemen sonra Son Yaz dizisiyle yayın akışına devam edecek.

Sinema - TV 18.09.2021, 11:55
18 Eylül Fox Tv Yayın Akışı / Son Yaz Dizisi Yeni Sezonuyla Ekranlara Geliyor

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Aşk Mantık İntikam

14:45 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

00:15 Uzak Şehir Masalı

#Fox Tv
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23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0