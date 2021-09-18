18 Eylül Fox Tv Yayın Akışı / Son Yaz Dizisi Yeni Sezonuyla Ekranlara Geliyor
Türkiye'nin en iyi izlenen kanallarından olan Fox Tv, bugünkü yayın listesiyle karşısınızda. Sabah erken saatlerde Çalar Saat programıyla açılış yapan Fox Tv kanalı ana haber bülteninden hemen sonra Son Yaz dizisiyle yayın akışına devam edecek.
Sinema - TV 18.09.2021, 11:55
23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0