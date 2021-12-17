17 Aralık Cuma TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
17 Aralık Cuma 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 17 Aralık Cuma TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 17 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
17 Aralık Cuma 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 17 Aralık Cuma TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 17 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni Dizi)
00:15 Kelebekler
02:30 Aziz
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kardeşlerim
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 Yıldız Cephesi (Yabancı Sinema)
04:00 Ece Üner İle Susma
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Orta Sayfa
01:45 Elkızı
04:30 Kefaret
06:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kaderimin Oyunu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu (Yeni Dizi)
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Şampiyon
08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
10:00 Masumlar Apartmanı
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
02:40 Kıbrıs Zafere Doğru
04:40 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10