17 Aralık Cuma TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

17 Aralık Cuma 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 17 Aralık Cuma TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 17 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 17.12.2021, 11:45 17.12.2021, 11:51
17 Aralık Cuma TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

17 Aralık Cuma 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 17 Aralık Cuma TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 17 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni Dizi)
00:15 Kelebekler
02:30 Aziz
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kardeşlerim
03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 Yıldız Cephesi (Yabancı Sinema)
04:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Orta Sayfa
01:45 Elkızı
04:30 Kefaret
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kaderimin Oyunu
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu (Yeni Dizi)
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Şampiyon
08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
10:00 Masumlar Apartmanı
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
02:40 Kıbrıs Zafere Doğru
04:40 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

Yorumlar (0)
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parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 17 39
2. Hekimoğlu Trabzon 17 37
3. Sivas Belediyespor 17 31
4. Afjet Afyonspor 17 31
5. Çorum FK 17 31
6. Bodrumspor 17 30
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 17 30
8. Ankaraspor 17 29
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 17 26
11. İnegölspor 17 24
12. Serik Belediyespor 17 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 17 19
16. Sarıyer 17 15
17. Adıyaman FK 17 13
18. Ergene Velimeşespor 17 12
19. Kahramanmaraşspor 17 7
20. Niğde Anadolu FK 17 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10