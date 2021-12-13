13 Aralık Pazartesi TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

13 Aralık Pazartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 13 Aralık Pazartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 13 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

13 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

13 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

13 Aralık Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16.00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

13 Aralık Pazartesi FOX Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

13 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

13 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

13 Aralık Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Üç Kuruş