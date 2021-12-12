12 Aralık Pazar TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

12 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 12 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 12 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 12.12.2021, 09:20 12.12.2021, 09:30
12 Aralık Pazar TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

12 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 12 Aralık Pazar TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 12 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

12 ARALIK 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:35 Dizi TV
12:20 Destan Kardeşlerim
15:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Cehennem

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Kara Murat: Fatih’in Fedaisi
15:45 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Annemizi Saklarken
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
23:30 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
00:15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:45 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Sürünün Zor Yolculuğu
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 3'Te 3
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

Yorumlar (0)
5
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Ankaraspor 17 29
6. Afjet Afyonspor 16 28
7. Çorum FK 16 28
8. Bodrumspor 16 27
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10