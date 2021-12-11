11 Aralık Cumartesi TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
11 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 11 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 11 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
11 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 11 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 11 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? Bugün hangi diziler var? Saat kaçta? Bugün TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
11 Aralık Cumartesi ATV Yayın Akışı
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
12.50 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim
11 Aralık Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
11 Aralık Cumartesi Star Tv Yayın Akışı
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.30 Yerli Dizi
15.30 Yerli Dizi
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı
11 Aralık Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 El Kızı
16.00 Evlilik Hakkında Herşey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 El Kızı
11 Aralık Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05.30 Muhteşem Kraliçe
08.25 Türk Sineması
09.55 Masumlar Apartmanı
12.50 Teşkilat
15.55 Alparslan Büyük Selçuklu
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
11 Aralık Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08.30 Çook Yaşa
09.45 Bir Yemek Olsan
10.30 Master Chef Türkiye
18.15 Film
20.00 O Ses Türkiye
11 Aralık Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06.00 Yeni Gelin
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Üç Kuruş
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Hatayspor
|16
|29
|3. Konyaspor
|15
|27
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|13
|21
|10. İstanbulspor
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|15
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10