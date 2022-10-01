1 Ekim 2022 Cumartesi Tv Yayın Akışı
Hafta sonunun gelmesi ile beraber 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi tekrarları, gişe rekorları kıran sinema filmleri hafta sonları yayınlanıyor. Hafta sonunu evde geçirenler için işte 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı...
Hafta sonunun gelmesi ile beraber 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi tekrarları, gişe rekorları kıran sinema filmleri hafta sonları yayınlanıyor. Hafta sonunu evde geçirenler için işte 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Son İsyan (Yabancı Sinema)
22:45 Camdaki Kız
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:15 Bir Peri Masalı
14:15 Mahkum
16:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Peri Masalı
22:45 Tozluyaka
01:45 Kusursuz Kiracı
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 İki Aile
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
23:30 Yerli Dizi Tekrar
02:00 Duy Beni
04:45 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:00 Pişir de Görelim
18:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:08 Yedi Numara
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Balkan Ninnisi
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Balkan Ninnisi
04:50 Şefin Sağlıklı Masası
MYNET
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|P
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
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|6. Fenerbahçe
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|7. Trabzonspor
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|8. Kayserispor
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|12
|9. Gaziantep FK
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|11
|10. Kasımpaşa
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|8
|12. Giresunspor
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|7
|13. Karagümrük
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|6
|14. Antalyaspor
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|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
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|4
|17. Sivasspor
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|4
|18. Ümraniye
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|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
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|10
|5. Bandırmaspor
|5
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|6. Sakaryaspor
|6
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|7. Samsunspor
|6
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|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
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|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
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|7
|13. Rizespor
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|6
|14. Gençlerbirliği
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|6
|15. Altay
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|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
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|5. M. United
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|8. Liverpool
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|9. Brentford
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|13. Everton
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|7
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|7
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|7
|16. Crystal Palace
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|6
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|7
|6
|18. West Ham United
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|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
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