1 Ekim 2022 Cumartesi Tv Yayın Akışı

Hafta sonunun gelmesi ile beraber 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi tekrarları, gişe rekorları kıran sinema filmleri hafta sonları yayınlanıyor. Hafta sonunu evde geçirenler için işte 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı...

Sinema - TV 01.10.2022, 08:53 01.10.2022, 09:58
1 Ekim 2022 Cumartesi Tv Yayın Akışı

Hafta sonunun gelmesi ile beraber 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi tekrarları, gişe rekorları kıran sinema filmleri hafta sonları yayınlanıyor. Hafta sonunu evde geçirenler için işte 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Son İsyan (Yabancı Sinema)
22:45 Camdaki Kız
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:15 Bir Peri Masalı
14:15 Mahkum
16:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Peri Masalı
22:45 Tozluyaka
01:45 Kusursuz Kiracı
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 İki Aile
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
23:30 Yerli Dizi Tekrar
02:00 Duy Beni
04:45 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:00 Pişir de Görelim
18:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:08 Yedi Numara
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Balkan Ninnisi
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Balkan Ninnisi
04:50 Şefin Sağlıklı Masası

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