1 Ekim 2022 Cumartesi Tv Yayın Akışı

Hafta sonunun gelmesi ile beraber 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi tekrarları, gişe rekorları kıran sinema filmleri hafta sonları yayınlanıyor. Hafta sonunu evde geçirenler için işte 1 Ekim Cumartesi Tv yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Son İsyan (Yabancı Sinema)

22:45 Camdaki Kız

01:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Bir Peri Masalı

14:15 Mahkum

16:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Peri Masalı

22:45 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 İki Aile

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Duy Beni

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

23:30 Yerli Dizi Tekrar

02:00 Duy Beni

04:45 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:00 Pişir de Görelim

18:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:08 Yedi Numara

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:30 Balkan Ninnisi

15:30 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Balkan Ninnisi

04:50 Şefin Sağlıklı Masası

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