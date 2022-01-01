01 Ocak Cumartesi TV yayın akışı

01 Ocak gecesi TV'de hangi dizilerin, hangi programların olacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı akşamını ailece evde geçirmek isteyenler ve TV programlarını takip edenler için bugün TV'de neler var haberini derledik.

1 Ocak Cumartesi ATV Yayın Akışı

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 İkinci Şans

12.00 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

1 Ocak Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Bizum Hoca 2

1 Ocak Cumartesi Star Tv Yayın Akışı

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2

1 Ocak Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Mahkum

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Maske Kimsin Sen?

1 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05.30 Muhteşem Kraliçe

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

11.50 Yeni Hayat

13:35 Seksenler Özel

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Kurban'

1 Ocak Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08.30 Çook Yaşa

09.45 Bir Yemek Olsan

10.30 Master Chef Türkiye

18.00 Gibi (Exxen)

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06.00 Yeni Gelin

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

16:15 Milyarder

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)