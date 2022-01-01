01 Ocak Cumartesi TV yayın akışı
01 Ocak gecesi TV'de hangi dizilerin, hangi programların olacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı akşamını ailece evde geçirmek isteyenler ve TV programlarını takip edenler için bugün TV'de neler var haberini derledik.
01 Ocak gecesi TV'de hangi dizilerin, hangi programların olacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı akşamını ailece evde geçirmek isteyenler ve TV programlarını takip edenler için bugün TV'de neler var haberini derledik.
1 Ocak Cumartesi ATV Yayın Akışı
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 İkinci Şans
12.00 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
1 Ocak Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Bizum Hoca 2
1 Ocak Cumartesi Star Tv Yayın Akışı
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.30 Yerli Dizi
15.30 Yerli Dizi
18.45 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2
1 Ocak Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Mahkum
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Maske Kimsin Sen?
1 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05.30 Muhteşem Kraliçe
08.25 Türk Sineması
09.55 Masumlar Apartmanı
11.50 Yeni Hayat
13:35 Seksenler Özel
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Kurban'
1 Ocak Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08.30 Çook Yaşa
09.45 Bir Yemek Olsan
10.30 Master Chef Türkiye
18.00 Gibi (Exxen)
20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı
1 Ocak Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06.00 Yeni Gelin
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
16:15 Milyarder
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10