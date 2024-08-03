SGK, emekli vatandaşlar için 13 banka ile anlaşma sağladı.

Bu anlaşma kapsamında, emeklilere indirimler, kolaylıklar ve özel fırsatlar sağlanacak. İşte SGK'nın emekliler için anlaştığı 13 bankanın sunduğu kampanya ve indirimler:

PTT Bank

Emeklilere maaş promosyonu ve PTT hizmetlerinde indirimler

Kargoda %20, e-ticarette %10, PTT Bank havalelerinde %20 indirim

Kampanya ayda en fazla 5 defa kullanılabilir

VakıfBank

SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme

Maaşını taşıyanlara 12.000 TL promosyon ve 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme

Troy kredi kartıyla yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme

Ziraat Bankası

Emeklilere düşük faizli kredi imkanı

50.000 TL’ye kadar 36 ay, 100.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi

Ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa, ücretsiz para transferi ve promosyon ödemesi

Ziraat Katılım

Emekli maaş ödemelerini taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon

DenizBank

3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere 12.000 TL’ye kadar destek

Kuveyt Türk

12.000 TL’ye varan promosyon

Market harcamalarında 500 TL’ye 100 TL indirim

Sağlık ve eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit

ATM'lerden ücretsiz para çekme imkanı

Türkiye Finans Katılım

Emeklilere 14.500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül

Emekli yakını davetiyle 2.500 TL’ye varan ek ödül

Ücretsiz para çekme, işlem önceliği, indirimli kiralık kasa

Garanti Bankası

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 15.000 TL’ye varan promosyon

Ücretsiz havale ve EFT

Bonus Kart ile 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL bonus

ING Bank

Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon

Otomatik fatura talimatlarıyla 3.000 TL ek promosyon

Faizsiz taksitli nakit avans ve bonus fırsatları

Yapı Kredi

Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon

Fatura talimatlarına ek ödüller

Dijital aktiflik ödülleri

QNB Finansbank

14.500 TL'ye varan nakit promosyon

Market ve eczane harcamalarında %5 indirim

TaksitKolay ile harcamaları taksitlendirme

Ücretsiz otomatik fatura ödeme

Akbank

Emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon

İlk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para

Bakiye aktarımına bağlı olarak 7.500 TL’ye varan chip-para

Halkbank

Emeklilere 12.000 TL promosyon

Ücretsiz havale, EFT, FAST

Düşük faizli ihtiyaç kredisi

Ücretsiz hesap işletim ücreti, avantajlı kiralık kasa