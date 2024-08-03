SGK, emekli vatandaşlar için 13 banka ile anlaşma sağladı.
Bu anlaşma kapsamında, emeklilere indirimler, kolaylıklar ve özel fırsatlar sağlanacak. İşte SGK'nın emekliler için anlaştığı 13 bankanın sunduğu kampanya ve indirimler:
PTT Bank
Emeklilere maaş promosyonu ve PTT hizmetlerinde indirimler
Kargoda %20, e-ticarette %10, PTT Bank havalelerinde %20 indirim
Kampanya ayda en fazla 5 defa kullanılabilir
VakıfBank
SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme
Maaşını taşıyanlara 12.000 TL promosyon ve 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme
Troy kredi kartıyla yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme
Ziraat Bankası
Emeklilere düşük faizli kredi imkanı
50.000 TL’ye kadar 36 ay, 100.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi
Ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa, ücretsiz para transferi ve promosyon ödemesi
Ziraat Katılım
Emekli maaş ödemelerini taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon
DenizBank
3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere 12.000 TL’ye kadar destek
Kuveyt Türk
12.000 TL’ye varan promosyon
Market harcamalarında 500 TL’ye 100 TL indirim
Sağlık ve eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit
ATM'lerden ücretsiz para çekme imkanı
Türkiye Finans Katılım
Emeklilere 14.500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül
Emekli yakını davetiyle 2.500 TL’ye varan ek ödül
Ücretsiz para çekme, işlem önceliği, indirimli kiralık kasa
Garanti Bankası
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 15.000 TL’ye varan promosyon
Ücretsiz havale ve EFT
Bonus Kart ile 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL bonus
ING Bank
Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon
Otomatik fatura talimatlarıyla 3.000 TL ek promosyon
Faizsiz taksitli nakit avans ve bonus fırsatları
Yapı Kredi
Emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon
Fatura talimatlarına ek ödüller
Dijital aktiflik ödülleri
QNB Finansbank
14.500 TL'ye varan nakit promosyon
Market ve eczane harcamalarında %5 indirim
TaksitKolay ile harcamaları taksitlendirme
Ücretsiz otomatik fatura ödeme
Akbank
Emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon
İlk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para
Bakiye aktarımına bağlı olarak 7.500 TL’ye varan chip-para
Halkbank
Emeklilere 12.000 TL promosyon
Ücretsiz havale, EFT, FAST
Düşük faizli ihtiyaç kredisi
Ücretsiz hesap işletim ücreti, avantajlı kiralık kasa