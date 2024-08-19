Van'ın İpekyolu İlçesi'nde bulunan ve çarşının göbeği olarak bilinen Beşyol mevkiindeki bozuk kaldırımlar, belediyeler tarafından düzeltilmediği için yürüyen birçok vatandaşın ayağının takılıp düşmesine yol açıyor. Önceki gün Beşyol mevkiindeki bozuk kaldırıma ayağı takılan bir vatandaş düşerek kafasını yere çarptı. Kafası kırılan vatandaş için çevrede bulunanlar hemen ambulans çağırdı.

Söz konusu ambulans ile gelen sağlık personeli vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdüler. Beşyol mevkiindeki vatandaş ve esnaflar ise söz konusu bozuk kaldırımların düzeltilmesini istiyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşların ayağının takılıp düştüğünü belirten bazı esnaflar ise, "Defalarca bu kaldırımların düzeltilmesi ve onarılmasını istedik. Ama belediye yetkilileri oralı bile değil. Son olarak bir vatandaş kaldırımda yürürken ayağı çukur olan bölgede takılıp düştü.

O vatandaşın kafası kırıldı. Ambulans çağırdık. Sağlık personelleri de söz konusu vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kafası kırılan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Bu sorunların olmaması için kentteki tüm bozuk kaldırımlar onarılmalı" ifadelerini kullandılar.