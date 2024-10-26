Van’ın İpekyolu İlçesinde Cumhuriyet ve Kazım Karabekir (Maraş) Caddelerinin yanı başında yer alan Sanat Sokağında, zaman zaman yapılan inşaatlardan dolayı ağır iş makinaları yere döşenen malzemelere zarar veriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan, Vanlı vatandaşların da gün içerisinde sıkça uğradığı sokakların başında gelen sanat sokağının içinde olan bazı inşaat çalışmalarından dolayı sokakta yer alan yerler zarar görürken, buralar daha önce de yamalar yapılarak düzeltilmişti. Son dönemde ise ağır yüklü iş makinelerinin sokağı kullanması ve farklı nedenlerden dolayı sokağa döşenen karolar yeniden zarar gördü.

Bunun yanı sıra sokakta bulunan ve içinde ağaçların bulunduğu saksı diplerine ise duyarsız vatandaşlar tarafından sigara izmariti atılıyor. Belediye çalışanlarının yaptığı temizliğe rağmen kısa bir süre sonra durum yine aynı oluyor.

Sokakta zarar gören noktaların kış öncesi düzeltilmesi talep edilirken, vatandaşların da daha duyarlı davranması isteniyor.