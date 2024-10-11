Yeni Vergi Düzenlemesi Meclis'e Sunuldu

Bu düzenleme, savunma sanayi yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve birçok ürün grubunu kapsıyor.Aynı kanun teklifi, motor silindir hacmi 100 cm³’nün altındaki motosikletleri de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına alıyor ve küçük motosiklet sahiplerini etkileyecek değişiklikler getiriyor. Ayrıca, hobi ya da ticari amaçla kullanılan dronelar için de yeni vergiler uygulanacak, ancak askeri amaçlı dronelar bu düzenlemenin dışında tutulacak.Bu yeni düzenlemeler, lüks tüketim olarak değerlendirilen kol saatleri gibi ürünlerde tüketicilere ek maliyetler getirecek ve özellikle üst segment saat markalarına talep edenlerin bütçelerini zorlayacak. Hayvanseverler ve çevre duyarlılığı ile birlikte savunma sanayii gibi alanlarda yapılan bu vergi düzenlemeleri, toplumda tartışmalara yol açacağa benziyor.