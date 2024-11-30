Son günlerde, yurt dışında basılan sahte dövizlerin Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiaları sonrası, İstanbul Kapalıçarşı’da birçok döviz büroları bazı banknotlarda alım satımını durdurmuş ve duruma tereddütlü yaklaşmıştı.

Piyasada sahte dövizin dolaşıma sokulduğu haberleri, döviz alım – satımında vatandaşta tereddüt oluşturdu. Bunun üzerine Van’daki dövizcilerde, döviz alım satımının yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

VAN’DA SAHTE DOLAR OLUMSUZLUĞU YAŞANDI MI?

Van’daki döviz alım satımı ile ilgili son durumu değerlendiren Döviz Bürosu işletme sahibi Kaan Çiçek, “Son günlerde Kapalıçarşı’da 100 ve 50 dolarlık sahte banknotlardan görüldüğü iddia edilmişti. Bu durum ile alakalı Van’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve işlemlerimiz kesintisiz devam ediyor” dedi.

“PİYASALAR DURGUNLAŞTI”

Gündemdeki sahte döviz iddialarından dolayı işlerinin az da olsa etkilendiğini belirten Çiçek, “Bankalar belirtilen banknotların alımını durdurduğu için piyasada bir durgunluk yaşandı. Bu da maalesef işlerimizi olumsuz etkiledi. Buna rağmen belirten banknotlar dahil mevcut tüm alım satım işlemine devam ediyoruz. Özellikle sahte dolar durumları her zaman duyulan ve yaşanan bir olay ama bu denli büyük bir iddia ile karşılaşmamıştık.” ifadelerine yer verdi.

“DÖVİZ İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMELİ”

Sahte döviz konusunda vatandaşları da dikkatli olunması yönünde uyaran Çiçek, “Vatandaşlarımız döviz alım- satım işlemi gerçekleştirirken dikkatli olmalı. Bilinmeyen yerlerde işlem uygulamamalı. Mağduriyetin yaşanmaması için yetki belgesi olan dövizcilerde ve bankalarda işlem uygulasınlar. Yetki belgeli yerlerde işlem uygulandığında kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Bu şekilde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamış olur ve zarara uğramamış olurlar” sözlerine yer verdi.

“PARA SAYMA MAKİNELERİNDE GÜNCELLEME TALEP EDİLDİ”

İşletme sahibi Çiçek, para sayma makinelerinde güncelleme taleplerinin olduğunu belirterek; “Bahsi geçen dövizlerde alım yaptığımızda hem makineden geçiriyoruz hem de el ile kontrolünü yaparak işlem uyguluyoruz. Biz esnaflar herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak için ilgili yerlere para sayma makinelerimiz için güncelleme talebinde bulunduk. Kısa süre içinde güncelleme tamamlandığında bu durum tamamen ortadan kalmış olacak.” açıklamasında bulundu.