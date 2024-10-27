SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı.

100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı.

Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer aldığı fuarda, yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda ürün sergilendi, 300'den fazla ürün tanıtım etkinliği yapıldı.

Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere ABD'den Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmalar fuarda yerli firma ve ziyaretçiler ile buluştu.

Fuar kapsamında 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti bulundu. SAHA EXPO 2024'ü farklı ülkelerden 26 bakan, 6 genelkurmay başkanı ziyaret etti.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği son teknolojiler ziyaretçilerle buluştu

SAHA EXPO'da Türk savunma sanayisinin geliştirdiği son teknolojiler ziyaretçilerle buluştu.

ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez fuarda sergilendi. HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 2024'te uygulamalı olarak gösterdi.

ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. STM, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü fuarda tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.

Astech Defence, Gökkurt akıllı mühimmat ailesini ilk kez sergilerken, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY da fuarda katılımcılarla buluştu.

FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 de fuarda sergilenenler arasında yer aldı.