YYÜ’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ Düzenlendi 

Doç. Dr. Sermin Algül danışmanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde; Doç. Dr. Osman Toktaş ve Dr. Leyla Turgut Çoban sunumlarını gerçekleştirdiler.

‘Meme kanseri nedir’, ‘meme kanserinin tanı ve tedavisinde neler yapılmaktadır’, ‘erken teşhis neden önemli’, ‘meme kanserinin bizde ve dünyada görülme sıklığı’ gibi konuların konuşulduğu seminere; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Hafta sonu Van AVM’de bir stant kuracak olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyeleri, Doç. Dr. Osman Toktaş ve Doç. Dr. Sermin Algül hocaların da iştiraki ile “Meme Kanseri” konusunda halkımızı bilgilendireceklerdir.