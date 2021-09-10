Yüzde Simetri Bozukluğuna Çözüm Var!

Youtube'da popüler olan Zeynep Şensoy, sağlıklı yaşam, inanılmaz etkili vücut ve yüz egzersizleriyle ilgili kendi youtube kanalında içerikler üretiyor. Eğer sizinde yüzünüzde simetri bozukluğu varsa kesinlikle bu egzersizleri denemelisiniz.

SAĞLIK 10.09.2021, 09:48
Yüzde Simetri Bozukluğuna Çözüm Var!

YÜZDE SİMETRİ BOZUKLUĞU OLANLARA EGZERSİZ 

Artık endişe duyulan pek çok şeyin çözümü var. Birçok rahatsızlığın temeline inince yine doğru kullanılmamış bir beden görüyoruz. Beslenme harici egzersizlerde hayatımızda büyük yer kaplıyor. Sağlıklı beslenme, gün içinde bol su içme ve egzersizlerimizi yapmak üzere kendimize zaman yaratma, bu üç adım hayati önem arz ediyor. Tüm bunları belli bir rutine indirgersek hayatımıza kısa sürede yerleşecektir. Şimdi izleyeceğiniz yüz egzersizi, günde yalnızca 2-3 dakika ayırarak kısa sürede etkisini göreceğiniz bir metod. Zeynep Şensoy'un tüm videolarına Yogadayoga Zeynep Şensoy YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Yüzde simetri bozukluğu haberimizin video detayı.

  

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