Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Gürpınar ilçesine 100 kilometre uzaklıktaki Çatakdibi Mahallesi'ne bağlı Aşağı Beşparmak mezrasında kronik kalp ve böbrek hastası olan Ali Karakoç, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Yolları kardan kapalı olduğu için Karakoç'u hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Van'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, sağlık ekipleri ile birlikte mezraya ulaştı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, hastayı helikopterle Van'a getirerek SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.dha