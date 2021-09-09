Yoğun bakımlar doldu, taştı! Aşılar ciddi anlamda etkili!

Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da yoğun bakımlar doldu, taştı! Birçok hastanın aşı takvimini tamamlamadığı görüldü!

Türkiye Koronavirüs salgınında can kaybı gün geçtikçe artıyor!

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 62,7 oranıyla Türkiye'de aşılamanın en az olduğu il Şanlıurfa vaka sayılarında nerdeyse zirveyi gördü yoğun bakımlara dayansıdı!

EK Yoğun Bakım Servisleri de Doldu!

Son zamanlarda yoğun bakımların doluluk sebebiyle açılan ek yoğun bakım servisleri de dolunca kapanan servisler açıldı!

Son Günlerde Yoğun Bakımlar Tamamen Doldu!

Son durumu paylaşan Mehmet Akif İnan ve eğitim ve araştırma hastanesi Başhekimi Dr. Caner Kaya da son 1 ayda tamamen dolduğunu ifade etti.

Yoğun Bakımdaki Hastaların Çoğu Aşılarını Tamamlamayanlar!

''Yoğun bakımda yatan hastalar kadar bir o kadar da ek yoğun bakım yatağı açtık. " diyen Dr. Caner Kaya hastaların 1. doz aşısını veya hiç aşı olmadıklarını kaydetti.

İlk doz aşıyı olan hastaların gerçekten az lduğunu gözlemleyen Dr. Caner Kaya şu sözleri kullandı ''Bunu net olarak görüyoruz. Aşı ciddi anlamda etkili. İnsanlarımızın aşıdan gerçekten fayda gördüğünü biliyoruz''