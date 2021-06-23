Yerli Aşının İsmi TURKOVAC Oldu! TURKOVAC ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla ismi belli olan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısında Faz-3 çalışmaları başladı. Aşının üçüncü fazının ilk uygulaması dün gerçekleştirildi. Dünkü programa video konferans aracılığıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının isminin TURKOVAC olduğunu duyurdu. Peki, TURKOVAC ne demek? TURKOVAC ne anlama geliyor?

Yerli Aşının İsmi TURKOVAC Oldu

Türkiye'de geliştirilen yerli aşılarda üçüncü faza geçen ilk çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilecek bu aşıyla birlikte Türkiye'nin artık yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunun altını bir kez daha çizen Erdoğan, 'Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Erdoğan, çevrimiçi olarak katıldığı programda yerli aşının isminin TURKOVAC olduğunu duyurdu.



TURKOVAC Ne Demek?

Yerli aşının ismi TURKOVAC oldu ve bu ismin açıklanmasıyla birlikte araştırmalar başladı. TURCO ve VAC kelimelerinin birleştirilmesiyle tasarlanan bu ismin anlamı merak ediliyor. 'vaccine' İngilizce aşı anlamına gelmektedir. Bu sözcükten 'VAC' hecesi ile bazı dillerde 'Türk' kelimesinin karşılığı olan 'TURCO' sözcüğü birleştirilmiş ve 'TURKOVAC' ismi oluşturulmuştur. İtalyanca, İspanyolca ve Portekizcede 'Turco' kelimesinin karşılığı 2Türk' olarak biliniyor. canlıhaber