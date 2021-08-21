Yeni koronavirüs kararı! 6 Eylül’den itibaren 81 ilde izin yok

Genelgeye göre, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler ile özel araç hariç şehirler arası yolculuklar için PCR testi istenecek. Vali ve kaymakamlar diğer toplu etkinlik ve faaliyetler için de test zorunluluğu getirebilecek. İşte koronavirüs ile mücadelenin seyrini değiştirecek son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek, geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek.6 Eylül’den itibaren koronavirüs aşısı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.Bu çerçevede 6 Eylül’den itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

BAKAN KOCA'DAN KAPANMA AÇIKLAMASI: DÜŞÜNMÜYORUZ

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını kaydetti. Aşı tedariki açısından bir sorunun olmadığını, aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Koca, "Hem BioNTech hem Sinovac, her iki aşımız da var." ifadesini kullandı.Sputnik aşısının durumuna ilişkin soru üzerine, "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz." diyen Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili, ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını bildirdi. Bakan Koca, "2 doz aşı olmasına rağmen hastalananların sayısında artış olduğu" yönündeki iddialara ilişkin, şunları söyledi: "Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1,5 milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi...

Son kişiye yapılan aşı sonrası, aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlanmış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içinde bugüne kadar vefat eden olmadı." Sağlık Bakanı Koca, bu sonuçların aşının etkili olduğunu gösterdiğini ve her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapıldığı üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü.Dün 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok." dedi. Vatandaşlardan bir direnç görmediklerini ifade eden Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranlarımız da artıyor." diye konuştu.



Öğretmenlerin aşılanma oranına işaret eden Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde." bilgisini paylaştı. Koca, 12 yaş üzeri çocuklarda, ek bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını anımsatarak, yurt dışına gidişler için de şu an ek bir aşı gerekmediğinin altını çizdi.



'ŞU AN GEREK YOK'

İki doz inaktif aşı olanlar için belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünün görülmesi sebebiyle üçüncü dozun gerektiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti: "BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık sonuçlarımız elimizde.



Şu ana kadar ek üçüncü bir doza ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız." Bakan Koca, toplum içinde hareketliliğin arttığına, tedbirlere uyumun azalmaya başladığına ve bunun vaka sayılarında artışa sebep olduğuna işaret etti. Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'deki gidişatına ilişkin bilgileri paylaşan Koca, şöyle konuştu: "Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artmaya başlıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız."



Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi. Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor. Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor. HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

kaynak:haber7