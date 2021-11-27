Yeni kanser ilacı Van’dan Türkiye’ye dağıtılacak

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörleri öncülüğünde geliştirilen yerli kanser ilacının 4 bölgeyi kapsayan distribütörlüğünü alan Vanlı kadın girişimci Duygu Serçe, aralarında İzmir, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon, Ordu gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 32 il ve 4 bölgeyi kapsayan büyük bir ticari alanın ürün dağıtım merkezini Van’dan yönetecek.

“DAĞITIM AĞINI VAN ÜZERİNDEN KURMAYI BAŞARDIK”

Geliştirilen ticari ağ ve kanser ilacı hakkında bilgi veren Vanlı İş Kadını Serçe, yaptığı açıklamada “Türkiye’nin geliştirmiş olduğu bu ilaç, ülkemizin yüz akı, yerli ve milli tek ilacının patentli molekülünden elde edilmiş ve kanser hastaları için üretilmiş çok spesifik bir üründür. Halihazırda dünyada bir benzeri daha olmayan ve birbirinden farklı birçok mekanizmayı harekete geçirerek kanser hücrelerine saldıran, aynı zamanda bağışıklık sistemini de en üst seviyeye taşıyarak, vücudun kendi dinamiklerini harekete geçiren ve tümöre yaşama şansı vermeyen bir etkiye sahiptir. İşte bu kadar kapsamlı bir etkiye sahip başka bir ilaç yoktur. Bu hali ile kanserli hastalar için yeni bir ümit kapısı oluşturmaktadır. Menşei ve endikasyonu ne olursa olsun bütün ilaçlar reklam yasaklıdır. Yani ilaçların isim veya markaları verilerek reklamlarının yapılması yasak olduğu için ilacın ismini burada zikretmem mümkün değildir. Önemli olan böylesine etkili bir ilacı ülkemizin üretiyor olmasıdır. Ayrıca bu kanser ilacının 4 bölgeye Van’dan dağıtılacak olması da bizim açımızdan çok önemlidir. Çünkü henüz tanıtımı yapılmadığı için doktor ve hastalar tarafından bilinmeyen fakat Şubat 2022’de Antalya’da düzenlenecek olan Onkoloji Kongresindeki lansmanı sonrasında Türkiye ve dünyada büyük ses getirecek olan bu ilacın, lansman sonrasında 4 bölgeyi kapsayacak böylesine büyük bir bayiliğini almak mümkün olamayacaktır. Ama biz, büyük gayretler sonrasında bu ürünü fark edip, dağıtım ağını Van üzerinden kurmayı başardık” dedi.

“VAN’A BİR İLKİ YAŞATMIŞ OLDUK”

İl ve bölge ekonomisine benzersiz bir iş sektörü ile katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Serçe, “Biz, ilimiz ve bölgemiz için benzersiz bir iş yapmak istedik. Fakat araştırmalarımız, her önemli işte köşe taşlarının çoktan kapılmış olduğunu ve bu köşe taşlarını kapan firmaların neredeyse tamamının yabancı firmalar olduğunu, Van firmalarının sürekli alt bayi konumunda yer aldığını ve dar bir alana mahkûm edildiğini gördük. Biz ise derin bir araştırma ve olağanüstü bir akademik destekle, ticari olarak piyasaya henüz çıkmış ve daha lansmanı bile yapılmamış, hiçbir iş insanının bilmediği ama yerli ve yabancı üniversitelerde yapılan birçok bilimsel çalışmalarla dünyadaki en etkili kanser ilacı olduğunu kanıtlamış olan bu ilacı herkesten önce fark ettik ve daha batılı işadamları yatırım yapmadan, büyük bölgeleri kapsayan ticari dağıtım ayağını kapatmadan önemli bir alanın ana distribütörlüğünü alarak, Van’a bir ilki yaşatmış olduk. Ürünün 4 bölge için distribütörlüğünü almış olmamız kadar, bu ürünün benzersiz etkileri de ilimiz ve bölgemiz açısından büyük bir kazanımdır” şeklindeki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmiş oldu” diye konuştu.

“KEMOTERAPİ İLE BİRLİKTE KULLANILABİLİYOR”

Kanser ilacı ile ilgili bilgi veren Serçe, “Ürünü eşsiz yapan bazı özellikler var. Bunların başında, kemoterapi ile birlikte kullanılabiliyor ve kemoterapiden kurtulan kanser hücrelerini yakalayabiliyor olması vardır. Bunun dışında, kemoterapi ilaçlarının en önemli yan etkilerinden olan ve ağız, yutak, mide ve barsak gibi alanlarda oluşarak hastaların beslenme ve konuşmasına izin vermeyen ve tıbben Mukozit diye isimlendirilen çok ciddi ve ıstırap verici yaraların oluşumunu engelliyor olması vardır. Ayrıca bu ilaç, kemoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalarda saçların veya kaşların dökülmelerine de izin vermez. Yani hastalarda gözle görülür, belirgin bir dökülme olmaz. En güzel yanı ise vücudun kendi dinamiklerini harekete geçirerek, kanser hastalarının kendi metabolizmalarının, kendi kanser hücreleriyle başarılı bir şekilde mücadele edebilmesini ve bu mücadelenin, ilaç kullanımı bittikten sonra da devam etmesini sağlıyor olmasıdır. Hastalar, 2 ay gibi çok kısa bir sürede bedenlerindeki tümör kitlesinin ilerlemesinin durduğunu hatta küçülmeye başladığını görüntüleme ve laboratuvar testleriyle görebilecekler. Tümör orijinli tüm kanserlerde başarılı bir şekilde tedavi edici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Böylesine mükemmel bir ürünün 32 ili kapsayan 4 bölgeye Van’dan dağıtılacak olması bizi heyecanlandırmakta ve gurur vermektedir” ifadelerine yer verdi.